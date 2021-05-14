Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde arama/tarama faaliyeti icra eden bir unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur” denildi.



2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak kuzeyindeki Metina’da kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar’ı şehit eden 2 terörist bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” denildi.