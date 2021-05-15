Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

NTV Haber 15.05.2021 - 11:51
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Operasyonun adresi, Metina bölgesiydi. Bölgede bir grup teröristin tespit edilmesinin ardından savaş uçakları bölgeye yönlendirildi. Hava harekatıyla, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Bakanlık bu gelişmeyi, "Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz! Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" mesajıyla duyurdu.