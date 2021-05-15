Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Operasyonu'nun yapıldığı Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

NTV Haber 15.05.2021 - 11:51

Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Operasyonun adresi, Metina bölgesiydi. Bölgede bir grup teröristin tespit edilmesinin ardından savaş uçakları bölgeye yönlendirildi. Hava harekatıyla, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bakanlık bu gelişmeyi, "Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz! Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" mesajıyla duyurdu.

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