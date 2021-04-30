Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 2 asker şehit oldu

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe yıldırım ve Pençe Şimşek operasyonlarında 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

30.04.2021 - 14:25 | Son Güncelleme : 30.04.2021 - 14:39

Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 2 asker şehit oldu

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Son dakika haberi! 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında 28 Nisan'da güdümlü tanksavar silahıyla saldırı neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırılan bir asker müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Harekat kapsamında icra edilen ikmal faaliyetinde bugün helikopterden iniş sırasında bir asker düşerek yaralandı. Hastaneye sevk edilen asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit uzman çavuş Mehmet Kırmızı ve şehit piyade sözleşmeli er Müslüm Toprak için taziye mesajı yayınladı.

Akar, MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

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