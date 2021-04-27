Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin açıklamasında, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında, dün Mehmetçik ile teröristler arasında çatışma çıktığı belirtildi.



Çatışmada bir askerin şehit olduğu, el yapımı patlayıcıya (EYP) basan bir askerin ise yaralandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz.



Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız iki olmuştur."



AİLEYE ACI HABER VERİLDİ

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın Osmaniye merkeze bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki baba evine ateş düştü.

Eve gelen askeri heyet, Zeynep (49) ve İbrahim Çalım (46) çiftine acı haberi verdi.



Oğullarının şehadet haberini alan acılı anne-baba rahatsızlanınca sağlık ekibi müdahale etti.



Yakınları ve komşuları taziye için şehidin baba evine akın ederken, ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı.



Bekar ve 3 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın cenazesinin ne zaman defnedileceği ise henüz açıklanmadı.