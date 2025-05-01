Pencerede telefonla konuşan Aysun'un acı ölümü: Yanarak can verdi

Eğridere Mahallesi'nde İbrahim Candan'a ait eve dışarıdan ateş açıldı.

O sırada pencere kenarında telefonla konuşan kızı Aysun Candan (19) yaralandı.



Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Aysun Candan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Olayın ardından otomobille uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler H.A. (35) ile Ş.A.A'yı (25) Kiraz ilçesine bağlı Mavidere Mahallesi'nde gözaltına aldı.