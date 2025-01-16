Pencereden açılan ateşle öldürülmüştü, sır perdesi aralandı! 8 yıl plan yaptı, 3 saniyede yakalandı!

Pamukkale ilçesine bağlı Kocadere Mahallesi'nde önceki gün sabaha karşı meydana gelen olayda; sabah işe gitmek için kalkan E.Ö., yan odada uyuyan kocasını kanlar içinde ölü olarak bulmuştu. Sandalyede uyuyakalan 63 yaşındaki Hasan Öztürk'ün pencereden açılan ateş sonucu sol eli ve yüzünden vurularak hayatını kaybettiği belirlenmişti. MAHALLE ABLUKA ALTINA ALINDI Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç araştırma Timi (JASAT), Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, mahallede bulunan 18 kamerayı saniye saniye izledi, mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Sözlü ifadeleri alınan mahalle sakinlerinin bir kısmı ifade vermek üzere ikinci kez jandarma karakoluna götürüldü. 180 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timleri, bir kameraya takılan 3 saniyelik bir görüntüden yola çıkarak bir isim üzerinde yoğunlaştı.

8 YIL BOYUNCA CİNAYET PLAN YAPTI!



İncelenen kamera görüntülerine 3 saniyelik görüntüsü yansıyan Veli Tugay S. (24), tüm şüpheleri üzerine çekti.



JASAT timleri kimlik tespiti yaptığı şüpheli Veli Tugay S.'nin adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Veli Tugay S., JASAT timlerinin çabaları sonucunda cinayeti itiraf etti.



2016 yılında maktul Hasan Öztürk'ün babası ve annesiyle tartışma yaşadığını, bu sırada babasını ayağından vurduğunu, annesini ise darp ettiği gerekçesiyle kin beslediğini beyan etti.



8 yıl boyunda atış yaparak kendisini eğittiğini belirten şüpheli Veli Tugay S., cinayetten önce ise bölgede keşif yaptığını kameralara yakalanmamak için bahçe yollarından ve ara sokaklardan ilerlediğini söyledi. Cinayetin ardından bir tedbir daha alan zanlı, cinayet günü kullandığı kar maskesi, tüfek ve kıyafetleri de arkadaşının evine sakladığını ifade etti.



Şüpheli Veli Tugay S. ve silahları sakladığı arkadaşının ikametinde yapılan aramalarda ele geçirilenler ise görenleri hayrete düşürdü. Yapılan aramalarda cinayette kullanılan av tüfeğinin yanı sıra 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 40 adet fişek, 3 adet tabancalara ait şarjör, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 257 adet tüfeklere ait fişek ele geçirildi.

