Pencereden düşen 7 yaşındaki Cennet kurtarılamadı

Afyonkarahisar'da 2'nci kattaki evin açık bırakılan penceresinden düşen 7 yaşındaki Cennet Keskin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Haberler - DHA 27.12.2021 - 11:46

Pencereden düşen 7 yaşındaki Cennet kurtarılamadı

İlişkili Haberler

SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (11-17 Aralık)

SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (11-17 Aralık)

Sosyal medya fenomeni 'tokatçı berber'e saldırı

Sosyal medya fenomeni 'tokatçı berber'e saldırı

'da 2'nci kattan düşen küçük çocuk hayatını kaybetti.

Olay, 25 Aralık'ta saat 13.00 sıralarında Sandıklı ilçesi Ofis Caddesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi.

Babaannesinin ikinci kattaki evinde kalan Cennet Keskin, açık bırakılan pencereden beton zemine düştü.

Yaklaşık 11 metre yükseklikten düşen Keskin ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Keskin'i ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Keskin, daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Cennet Keskin, bugün saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Otopsi sonrası Keskin'in cenazesi ailesine teslim edilecek. Cennet Keskin'in, anne ile ayrı yaşayan babası Ahmet Keskin ile birlikte babaannesinde kaldığı belirtildi.

MUCİZE KURTULUŞ KAMERADA: YÜRÜRKEN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...