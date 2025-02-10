Pencereye çıkıp komşularını tehdit etti, özel harekat devreye girdi

İstanbul Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, evinin penceresinden komşularına tehditler savurdu. İhbar üzerine binaya gelen özel harekat polisleri zanlıyı gözaltına aldı.

Pencereye çıkıp komşularını tehdit etti, özel harekat devreye girdi

İstanbul'da iddiaya göre alkollü bir adam, cama çıkarak çevreye rahatsızlık verdi. 

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre Yusuf A. isimli alkollü kişi, cama çıkarak bağırmaya başladı. Durumdan rahatsız olan komşular adama tepki gösterdi.

Bunun üzerine zanlı komşularına "Camlarınızı kırarım." diye tehditler savurdu.

İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekiplerce ikna edilemeyen Yusuf A., özel hareket polisleri tarafından gözaltına aldı.

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