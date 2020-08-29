Pendik sahil yolunda kaza: 1'i ağır 4 yaralı

İstanbul Pendik Sahil Yolu'nda hatalı dönüş yapan hafif ticari araca bir otomobil çarptı. Kazada yaralanan 1'i ağır 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapandı.

DHA 29.08.2020 - 09:32

Pendik sahil yolunda kaza: 1'i ağır 4 yaralı

İlişkili Haberler

İzmir'de minibüse çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'de minibüse çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, dün 15.00 sıralarında Doğu Mahallesi mevkii sahil yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç Kadıköy istikametine dönmek için 'U dönüşü' yaptığı sırada, Selim Er'in kullandığı otomobil araca ortadan çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için sahil yolu Kadıköy istikametini bir süreliğine trafiğe kapattı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Selim Er, "Sahil yolunda yeşil ışıkta ilerlediğim sırada araç bir anda önüme çıktı.

Kaçacak yerim olmadı için kaza gerçekleşti. Hatalı dönüş yaptı. Şoktayım şu anda " diye konuştu.

Yaralılar ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...