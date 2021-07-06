Pendik'te 17 ölü köpek bulundu

İstanbul Pendik'te 17 köpek ölüsü bulundu. Olay, Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi.



Sokak hayvanlarını beslemek için ormanlık alanın yakınlarındaki arazi giden hayvanseverler, 17 köpek ölüsü ile karşılaştı. İhbvar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri, arazideki köpek cesetlerini toplayarak, ilçedeki veteriner işleri birimine götürdü. Burada yapılan incelemede, bir çoğunun zehirlendiği belirlenen köpeklere işkence yapıldığı da tespit edildi. Çevrede araştırmalar yapan polisin soruşturması sürüyor.



Köpekleri bulan hayvansever Sevgi Elik "En kötüsü de orada herhangi bir güvenlik kamerası olmaması. Zaten kimin öldürdüğü bulunsa bile bir şey değil. Hayvanlarla ilgili yasa çıkmadığı sürece köpekler eşya konumunda gerçekten çok üzücü ve çok üzüldüm. Gece gündüz uyuyamıyorum biz ölü olarak gördük" dedi.

Bir başka hayvansever Fatih Yazıcı ise, "Bizim besleme alanlarımızdan bir yer orası. Bu olay canımızı çok yaktı. Resmen perişan olduk. İçimizi çok sızlattı. İnsanlar mahalle aralarında topluyorlar köpekleri, böyle belirli bir yerlere atıyorlar. Bilinçli olarak yapılan bir şey bu" diye konuştu.