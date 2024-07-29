Pendik'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Pendik'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Pendik ilçesi Çamçeşme Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde 4 katlı binanın çatısında saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

kısa sürede tüm çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen çatıyı yaklaşık 1 saat büren çalışmanın ardından söndürmeyi başardı. Polis ekipleri yangın nedeniyle apartmanda yaşayanları tahliye etti.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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