Pendik'te 6 katlı binada korkutan yangın

İstanbul Pendik'te 6 katlı binada çıkan yangın hasara yol açtı.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.01.2022 - 05:53

Pendik'te 6 katlı binada korkutan yangın

Esenler Mahallesi Hatem Sokak'taki bir sitede bulunan binanın beşinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dairede hasar oluştu.

Dumandan etkilenen ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

sebebiyle panik yaşayan bina sakinleri, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini sokakta izledi.

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