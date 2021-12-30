Pendik'te 7 yaşındaki kızını öldüren baba tutuklandı

İstanbul Pendik'te 7 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan baba, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hakimlikteki ifadesinde kızını kendisinin öldürmediğini iddia eden kişi, ''Kızım, eşimin dostunun gönderdiği 2 şahıs tarafından öldürülmüştür. Ben eve geldiğimde kızım yerde hareketsiz yatıyordu'' dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.12.2021 - 16:14

Pendik'te 7 yaşındaki kızını öldüren baba tutuklandı

İlişkili Haberler

Pendik'te baba dehşeti: 7 yaşındaki kızını öldürüp intihara kalkıştı

Pendik'te baba dehşeti: 7 yaşındaki kızını öldürüp intihara kalkıştı

3 aylık bebeğini döverek öldüren baba cezaevinde ölü bulundu

3 aylık bebeğini döverek öldüren baba cezaevinde ölü bulundu

'un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde 12 Aralık'ta 7 yaşındaki kızı Defne Öztürk'ü bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan ve hastaneye kaldırılan baba Habip Öztürk'ün tedavisi tamamlandı.

Polis ekiplerince Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Habip Öztürk soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarıldı.

Savcılık, ifadesini aldığı baba Habip Öztürk'ü tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

"KIZIM, EŞİMİN DOSTUNUN GÖNDERDİĞİ 2 ŞAHIS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR''

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Habip Öztürk kızını kendisinin öldürmediğini iddia ederek, şunları söyledi:

"Kızım, eşimin dostunun gönderdiği 2 şahıs tarafından öldürülmüştür. Bu şahıslar elime maket bıçağı vererek bileklerimi kestirdiler. Boğazımı da bu bıçakla kestiler. Ben eve geldiğimde kızım yerde hareketsiz yatıyordu. Odasına götürdüler. Bana bir not yazdırdılar. Şu an boğazım delindiği için konuşmakta zorlanıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli baba Habip Öztürk'ün "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...