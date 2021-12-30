Pendik'te 7 yaşındaki kızını öldüren baba tutuklandı

İstanbul'un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde 12 Aralık'ta 7 yaşındaki kızı Defne Öztürk'ü bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan ve hastaneye kaldırılan baba Habip Öztürk'ün tedavisi tamamlandı.



Polis ekiplerince Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Habip Öztürk soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarıldı.



Savcılık, ifadesini aldığı baba Habip Öztürk'ü tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

"KIZIM, EŞİMİN DOSTUNUN GÖNDERDİĞİ 2 ŞAHIS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR''



Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Habip Öztürk kızını kendisinin öldürmediğini iddia ederek, şunları söyledi:



"Kızım, eşimin dostunun gönderdiği 2 şahıs tarafından öldürülmüştür. Bu şahıslar elime maket bıçağı vererek bileklerimi kestirdiler. Boğazımı da bu bıçakla kestiler. Ben eve geldiğimde kızım yerde hareketsiz yatıyordu. Odasına götürdüler. Bana bir not yazdırdılar. Şu an boğazım delindiği için konuşmakta zorlanıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."



Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli baba Habip Öztürk'ün "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

