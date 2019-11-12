Pendik'te 9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Pendik'te 9 yaşındaki bir erkek çocuğun kimliği belirsiz kişinin cinsel tacizine uğradığı iddia edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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İstanbul Pendik'te 9 yaşındaki çocuklarının tacize uğradığı iddiasıyla polise başvurdu.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre bir kişi, 9 yaşındaki bir erkek çocuğunu kandırıp ormanlık alana götürdü.

Şüphelinin boynuna kolunu doladığı çocukla bir süre gezdikten sonra götürdüğü yerde çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Daha sonra olaydan haberdar olan çocuğun ailesi durumu polise bildirdi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Şikayet üzerine incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde de şüpheli ile çocuk birlikte görünüyor.

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