Pendik'te 9 yaşındaki çocuğa taciz iddiasına tutuklama

İstanbul Pendik'te 9 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.
22 Ekim tarihinde bir aile, parkta oyun oynayan çocuklarına cinsel tacizde bulunulduğu iddiasıyla polise başvurdu.
Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu.
Çevredeki 200’e yakın güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek zanlının çocukla birlikte görüntülerine ulaşıldı.
Görüntülere, yanından geçtiği iş yeri duvarının yüksekliğiyle kıyaslandığında zanlının boyunun 1.65 cm olduğu tespit edildi.
Kavakpınar Mahallesi'nde boy ölçülerine uyan 280 kişi üzerinde yapılan çalışmalarda, şüphelinin Adil Ç. olduğu tespit edildi.
Zanlı, polis tarafından Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde olay günü üzerinde bulunan kıyafeti giyiliyken kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevinde gönderildi.