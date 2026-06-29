Pendik'te akrabaların meydan savaşı: 12 yaralı

Pendik'te akrabaların silahlı ve bıçaklı kavgasında 12 kişi yaralandı.

Olay gece saatlerinde Kavakpınar Mahallesi'ndeki Cemil Meriç Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen akraba iki aile arasında çocuklar nedeniyle tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine sopa, bıçak ve silahlarla saldırdı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Kavga anları çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Görüntülerde birbirlerine sopalarla saldıran tarafların kavga ettiği anlar görülüyor. Kavga uzun süre devam ederken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralananların ilk müdahalelerinin ardından ambulansa taşındığı anlar da görüntülerde yer aldı.

12 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan A.Ş., B.Ş., M.Ş., F.S., E.T., N.Ş., T.Y., S.Y., M.Y., H.Y., R.Y. ve M.Ş., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

BEŞ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, silahın da kullanıldığı kavga sırasında park halinde bulunan bir araca çok sayıda mermi isabet ettiğini tespit etti. Kavganın yaşandığı sokakta yedi kovan bulundu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalarda Y.Ş., M.Ş., K.Ş., K.Ş. ve A.S. isimli beş kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.