Pendik'te alacak verecek kavgası

İstanbul'da alacak verecek kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu.

Olay, dün saat 21.50 sıralarında Pendik'e bağlı Sülüntepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki E.Ç. ile 48 yaşındaki S.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmaya tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavga büyüdü.

Taraflar arasında tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, yapılan çalışmalarda kavgaya karışan E.Ç., S.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin farklı suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.