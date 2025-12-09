Pendik'te alkollü sürücü dehşeti. 2 yaya ve 7 araca çarptı

İstanbul Pendik'te alkollü sürücü dehşeti yaşandı. Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kurtköy Ormangülü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Mikail Burak P. sokaktaki 2 kişiye çarptı. Kazanın ardından çevrede toplanan vatandaşlar sürücünün yanına giderek tepki gösterdi.



Bunun üzerine panikleyen sürücü, aracına binerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Geri manevra yapan Mikail Burak P, kaçış sırasında sokak üzerindeki 7 araca daha çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri tarafından yapılan alkol testinde sürücü Mikail Burak P'nin 2.39 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen 2 kişiye müdahale olay yerinde yapıldı.