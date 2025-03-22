Pendik’te aragaz kavgası: Motokuryeler ve cami cemaati birbirine girdi!
İstanbul Pendik’te camiden çıkan cemaat ile cami önünde ara gaz vererek gürültü yaptıkları iddia edilen motokuryeler arasında kavga çıktı. Tarafların tekme tokat birbirine girdiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Pendik’te aragaz kavgası mahalleyi karıştırdı. Olay, Kavakpınar Mahallesi’nde dün yaşandı.
İddiaya göre cuma namazından çıkan cemaat ile cami önünde motosikletiyle ara gaz vererek gürültü çıkaran motokurye arasında sözlü tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesiyle cemaatte bulunan vatandaşlar ile motokurye birbirlerine girdi.
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı kimileri ayırmaya çalışırken kimisi de izledi.
Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.
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