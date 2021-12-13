Pendik'te baba dehşeti: 7 yaşındaki kızını öldürüp intihara kalkıştı

Pendik'te Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu.



Olay, 21.00 sıralarında, Kavakpınar Mahallesi'ndeki Hızır Sokak'ta evde meydana geldi.

Habip Öztürk, boşanma aşamasında olduğu eşinin yanında kalan 7 yaşındaki kızı Defne Öztürk'ü alarak Pendik Kavakpınar Mahallesi'ndeki evine getirdi.

Henüz belirlenemeyen nedenle kızını bıçaklayan baba Öztürk, ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Eve gelen sağlık ekipleri 7 yaşındaki Defne Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.



Hastaneye kaldırılan Habip Öztürk'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

