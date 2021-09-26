Pendik’te bahçesini sürerken silah buldu

Pendik’te bir kişi, 2,5 yıldır yaşadığı villanın bahçesini sürerken gömülü silah ve şarjör buldu. Bulunan silah ve şarjör incelenmek üzere jandarma ekipleri tarafından alındı.

Yakup Torun, bahçesini kazdığı esnada poşete sarılarak ağzı bantlanmış şekilde 1 adet silah ve 1 adet şarjör buldu. Torun, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri silahın bulunduğu villa ve bahçesinde arama yaparken, bulunan silah ve şarjör ekipler tarafından alındı.



"TAŞ ZANNETTİM"



Silahı bulan Yakup Torun, “Kış geldiği için kışlık sebzeler ekmek istedik. Ispanak ekmek için bahçeyi bellerken küreğin ucuna sert bir cisim geldi. Önce taş zannettim, sonra çıkarıp baktım. Poşete sarılmış, üzeri bantlanmış bir şey buldum. Yere attım kemik gibi bir ses geldi. Biz birileri bize büyü yapıp buraya gömdü diye düşündük. Falçata ile poşetleri açtım. Silah olduğunu anlayınca jandarmaya haber verdik“ dedi.