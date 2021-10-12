Pendik’te balıkçıların oltasına takılan yapışkan madde tedirgin etti

İstanbul Pendik'te oltaya takılan kırmızı yapışkan madde vatandaşları tedirgin etti.

Hobi olarak balıkçılık yapan bir grubun oltasına kırmızı bir madde takıldı. Balıkçılar oltalarına takılan yapışkan maddeyi oltadan temizlemekte güçlük çekti.

Konu hakkında konuşan balıkçı Serkan Koç, “Biz müsilaj ile alakalı bir şey olduğunu zannediyoruz. Oltalarımıza, fır döndülerin aralarına yapışkan gibi bir madde yapıştı. Ama ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Müsilajı da elimle kontrol etmiştim, bu daha katı. Yani elinize geldiği zaman yapışıp kalıyor. Bazı arkadaşların ve konuştuğum 3-4 kişinin daha oltalarına takıldığını gördük” dedi.



"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"



Maddeye ilk defa cuma günü denk geldiklerini söyleyen Koç, “Hep oltalara geliyordu. Oltalardan çıkarttığımızda elimize aldığımız zaman farklı tuhaf bir şey. Deniz anası mı diyeyim, yoksa müsilaj ile alakalı mı diyeyim, öyle bir şeydi" diye konuştu.

20 yıldır balıkçılık yaptığı söyleyen Koç, şöyle devam etti:

"İlk defa böyle bir şey gördüm. Ele dokunduğun zaman çok yapışkan bir maddeymiş gibi geliyor. Balığa çıktığımızda açıklarda dolaşırken genellikle oltalarımızın, klips taraflarına sarıyor ve çıkmasını da zorlaştırıyor."