Pendik'te bariyere çarpan TIR askıda kaldı

İstanbul Pendik'te yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayıp bariyere çarpan TIR askıda kaldı.



Fevzi Çakmak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde seyir halinde olan Cevat U. idaresindeki 34 CHG 340 plakalı TIR, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamadı.



Bariyere çarptıktan sonra askıda kalan TIR'ın sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Kazanın yaşandığı cadde trafiğe kapatılırken bariyerde asılı kalan TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

