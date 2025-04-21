Pendik'te beş katlı binanın balkonu çöktü

Pendik Alt Kaynarca Mahallesi Karlıca Sokak'ta 5 katlı bir binanın balkonu çöktü. Olay büyük bir korkuya neden olurken belediye ekipleri binanın etrafını demir bariyerlerle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Binanın diğer balkonlarında da çatlaklar olduğu görüldü.



Apartman sakinlerinden Ziya Dönergöz, "Dediler ki 'Böyle böyle bir deprem oldu. Depremde de balkon düştü.' Ben Düzce depremini yaşamış biri olarak, olay bana çok tanıdık ve klişe geldi. Eyvah dedim, gitti bizim çocuklar. Hemen bir telaşla olay yerine geldim. Baktım sadece balkon düşmüş. O an içimde bir rahatlama oldu. Sadece balkonun düştüğünü söylediler. Herhangi olumsuz bir durum olmamış çok şükür." dedi.



Can kaybının olmamasının içlerini rahatlattığını söyleyen Dönergöz, "Bizim hanımlar, torunlar da evin içindeydi. Biz alt katta oturuyoruz. Onlar da önce bir araba kazası olduğunu düşünmüşler. Sonra deprem akıllarına gelmiş ve panik olmuşlar tabii. Herkes büyük bir korkuyla dışarı çıkmış. Olayı da ancak dışarı çıkınca görebilmişler. Bizim için en olumlu taraf, bir can kaybının olmamasıydı. Çünkü burası sürekli insanların geldiği bir yer. Üstelik olay okul çıkış saatine denk geldi. Ufak çocuklar vardı. Bu yüzden daha da endişelendik. Kötü bir durumdu ama en azından can kaybı olmaması içimizi rahatlattı." şeklinde konuştu.