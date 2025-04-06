Pendik'te binanın bahçe zemini çöktü
Pendik'te kentsel dönüşüm kapsamındaki dört katlı binanın bahçe zemininde çökme meydana geldi. Yapılan incelemelerde binanın tahliyesine gerek duyulmadığına karar verildi.
Pendik'te bir binanın bahçe zemininde çökme yaşandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi'ndeki Toros Sokak'ta bulunan dört katlı binanın bahçesinde meydana geldi.
İddiaya göre; kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın bahçe zemininin bir kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonucu bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, zemin bodrum kata çöktü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çöken yerin etrafına şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, çökme yaşanan alanda zabıta ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede binanın tahliyesine gerek duyulmadığına karar verildi.
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