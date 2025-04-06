Pendik'te binanın bahçe zemini çöktü

İddiaya göre; kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın bahçe zemininin bir kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonucu bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, zemin bodrum kata çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çöken yerin etrafına şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, çökme yaşanan alanda zabıta ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede binanın tahliyesine gerek duyulmadığına karar verildi.