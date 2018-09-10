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İstanbul Pendik'te okulda çalışan nişanlısını rehin alan asker teslim oldu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

22 yaşındaki Umut K, okulda stajyer memur olarak görev yapan Hümeyra D. (22) isimli nişanlısını bıçakla rehin aldı. Umut K, nişanlısıyla birlikte kendisini üçüncü kattaki tuvalete kilitledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Okul önünde herhangi bir olumsuz duruma karşı ambulanslar da hazır bekletildi.



LİSEDE BULUNANLAR TAHLİYE EDİLDİ



Polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle okuldaki görevlileri, öğrenci velilerini bina dışına çıkartırken, bahçedeki gazetecileri de olay yerinden uzaklaştırdı.



1.5 SAAT SONRA TESLİM OLDU



Rehin alan zanlıyı ikna etmek için müzakereci ve özel hareket polisleri de binaya girdi.



Yaklaşık 1,5 saat süren müzakerenin ardından silahlı zanlı, polise teslim oldu. Hümeyra D. ve Umut K, ifadelerinin alınması için polis tarafından emniyete götürüldü.



Zanlı ve rehinenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Umut K'nın TSK'da uzman erbaş olarak görev yaptığı bildirilmişti. Ancak konuyla ilgili TSK'dan yapılan açıklamada, Umut K'nın piyade er olduğu bildirildi.



Açıklamada, "İstanbul/Pendik’te bulunan bir okulda bugün meydana gelen olayın zanlısı olarak tespit edilen şahsın, askerliğini yükümlü piyade er olarak yerine getiren bir personel olduğu ve olay sırasında izinli bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden de bir açıklama geldi. Olayın hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan müzakere sonucu U.D. adlı şahıs ikna edilerek, gözaltına alınmıştır. Yapılan incelemelerde, şüpheli şahsın askerlik görevini er olarak sürdürdüğü ve birliğinden izinli olarak ilimize geldiği, rehin alınan H.K. adlı bayan şahsın ise Melek Aknil Çok Programlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sekreter olarak görevli olduğu, U.D'nin nişanlısı olup aralarında anlaşmazlık bulunduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir."



Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan U.D'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Pendik’te 3 Ekim 2017 tarihinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken okul çıkışı av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmişti.