Pendik'te boşandığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Pendik'te boşandığı eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Pendik'te boşandığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
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Esenyalı Mahallesi Sinem Sokak'ta M.S. ayrıldığı eşi T.A'yı tartıştıktan sonra bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücuduna birçok bıçak darbesi alan T.A. ağır yaralı olarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, zanlıyı olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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