İstanbul'da Pendik Harmandere Mahallesi Petek Sokak'ta bulunan bir evde geçen Cumartesi günü meydana olayda, komşular bir daireden kötü kokular gelmesi ve ev sahibine telefonla ulaşamaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı zorlayarak açtı ve içeriye girdi. Ekipler, evde yan yana bir kadın ile bir erkek cesedine ulaştı.



KIZ ARKADAŞINI BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRMÜŞ



Polis ekipleri 26 yaşındaki Yalçın Kahraman'ın, 29 yaşındaki kız arkadaşı Firdevs Sarıoğlu'nu başından silahla vurarak öldürdükten sonra evin banyosuna gittiğini ve bileklerini jiletle kestiğini tespit etti.



ÖLEN KIZ ARKADAŞININ KAFASINA KAFASINI DAYAYARAK İNTİHAR ETTİ



Polis ekipleri evde yaptığı incelemede kan izlerinden Kahraman'ın bileklerini kestikten sonra evin çeşitli yerlerinde bulunduğunu ve son olarak öldürdüğü kız arkadaşı Firdevs Sarıoğlu'nun cesedinin başına gelerek kafasını, Sarıoğlu'nun kafasına dayadıktan sonra sağ şakağından tek el ateş ederek intihar ettiğini tespit etti.



İKİNCİ MERMİ, KIZIN KAFASINDA KALMIŞ



Olay Yeri ve İnceleme ekipleri, yaptığı çalışmada Firdevs Sarıoğlu'nun kafasına bir el ateş edildiğini giriş ve çıkış olduğunu, Yalçın Kahraman'ın kafasından bir el giriş ve çıkış olduğunu, kurşunun daha sonra Sarıoğlu'nun kafasına girdiğini ve orada kaldığını belirledi.



CESETLER ADLİ TIP'A KALDIRILDI



Polis ekipleri, incelemesini tamamladıktan sonra Sağıoğlu ve Kahraman'ın cesetleri Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin cinayet ve intihar olayının neden meydana geldiğini belirlemesi için çalışma başlattı.

