Pendik'te doğalgaz borusu patladı: Bina tahliye edildi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, binada bulunan kişiler de polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde tahliye edildi.

Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Apartmandaki doğalgaz hatlarını kontrol etmesi için olay yerine uzman ekipler çağırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.