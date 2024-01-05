Pendik'te doğalgaz borusu patladı: Bina tahliye edildi

Pendik'te bir binanın giriş katında bulunan doğalgaz borusu patladı. Yükselen alevler nedeniyle iki katlı bina tahliye edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Pendik'te doğalgaz borusu patladı: Bina tahliye edildi

Olay, saat 01.40 sıralarında ilçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, Yüce Sokak üzerinde bir binanın giriş katında yaşandı.

İddiaya göre, binanın giriş katından geçen doğal gaz borusu sebebi bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı. Çıkan alevler bir anda büyüdü. Çıkan sesler nedeniyle çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Pendik'te doğalgaz borusu patladı: Bina tahliye edildi - 1

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, binada bulunan kişiler de polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde tahliye edildi.

Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Apartmandaki hatlarını kontrol etmesi için olay yerine uzman ekipler çağırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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