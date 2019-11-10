Pendik'te düğüne giden baba ve 2 oğlu silahlı saldırıya uğradı: 3 yaralı

İstanbul'da davetli oldukları düğüne giderken, aralarında anlaşmazlık bulunan 3 kişi ile karşılaşan baba ve 2 oğlu silahlı saldırıya uğrayarak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtılar.

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İstanbul Pendik'teki silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi Yeniasır Caddesi'nde, bir düğüne davetli olarak gelen grup, daha önce aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen üç kişiyle karşılaştı. Gruptakiler, bu kişilere pompalı tüfek ve tabancayla ateş etti.

Saldırıda, biri ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler ise olay yerinden araçla kaçtı. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, vurulan kişilerin baba ve iki oğlu olduğu belirtildi.

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