Pendik'te fabrika yangını

Pendik'te cam fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde cam üretimi yapılan 10 bin metrekarelik alanda bulunan üç katlı iş yerinin çatı kısmında, kağıtların depolandığı 3 bin metrekarelik alanda yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak Kaynarca Caddesi'ni çift yönlü trafiğe kapattı.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.

