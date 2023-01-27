Pendik'te fabrika yangını

İstanbul Pendik'te cam fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Fabrikanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Pendik'te fabrika yangını

Pendik'te cam fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Pendik'te fabrika yangını - 1

Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde cam üretimi yapılan 10 bin metrekarelik alanda bulunan üç katlı iş yerinin çatı kısmında, kağıtların depolandığı 3 bin metrekarelik alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Pendik'te fabrika yangını - 2

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak Kaynarca Caddesi'ni çift yönlü trafiğe kapattı.

, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.

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