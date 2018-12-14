İstanbul’un Pendik ilçesinde Kavakpınar Mahallesi Yeşiltepe Sokak'taki bir evde şüpheli bir ölüm gerçekleşti.



İddiaya göre; anne ve babası evde olmayan Erdem A. aynı zamanda kuzeni olan Ezgi Zeynep Çavdar’ı (18) evine davet etti. Genç kız sabaha karşı fenalaştı.

Eve çağırılan sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.



Olay yerine çağrılan polis ekipleri inceleme yaptı.



Nöbetçi savcının da olay yerinde incelemesinin ardından cenaze, Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.