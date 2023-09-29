Pendik'te halıya sarılı ceset soruşturmasında 3 tutuklama

İstanbul'un Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak'ta 24 Eylül'de Umidillo Mirmahkhmudov'un cesedinin bir halıya sarılı halde bulunmasına ilişkin çalışma kapsamında maktulün eski eşi Mukhtasarkhon M. ile Abdulborıy M. ve 3 şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.



Savcılıkça ifadesi alınan şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden Abdulborıy M, hakimlikte verdiği ifadesinde maktulü kendisinin öldürdüğünü söyleyerek, "İsteyerek yapmadım. Maktul benim evime bıçakla gelmişti. Üzerime gelip bıçağı sapladı. Bıçak elinden düştü, bıçağı aldım. Bana vurmaya başladı. Ben de kendimi korumak için istemeyerek bıçağı soktum. Biz yakalandıktan sonra eşim bu durumu öğrendi. Halının içinde ceset olduğunu kimse bilmiyordu. Çağırdığım nakliyeciler de içinde ceset olduğunu bilmiyordu. Olay nedeniyle pişmanım." dedi.



Nöbetçi hakimlikteki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Abdulborıy M. ve Mukhtasarkhon M, "kasten öldürme" suçundan, Akmal D. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından cezaevine gönderildi.



Diğer şüpheliler Bahrıttın N. ve Mehmet Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.