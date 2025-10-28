Pendik'te hastane çatısında yangın paniği

Pendik'te özel bir hastanenin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çamlık Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanenin çatısındaki baz istasyonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, çatıda hasara neden oldu.