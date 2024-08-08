Pendik'te İETT otobüsünün binaya çarptı: Binanın kolonları için güçlendirme çalışması

B.D. idaresindeki İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken önce Salih Ç. yönetimindeki 3 teker elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarptı.



İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.



Emniyet güçleri, güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı.



Kazada kolonunda hasar oluşan bina tedbiren boşaltıldı, görevliler apartmanın elektrik, su ve doğal gazını kesti.



Sağlık görevlileri, kazada yaralanan Ahsen A, Muzaffer O, Kerim Ç, Berrak Ç, Salih Ç ve Mevsim E'yi hastaneye kaldırdı.



ÇÖKME TEHLİKESİ



Bu arada, kazanın meydana geldiği cadde çift yönlü olarak trafiğe kapalı tutuluyor.



İETT otobüsünün çarptığı binanın bir ve 2'inci katlarında çatlaklar oluşurken, apartmana çarpan otobüs ise binanın çökme tehlikesi olduğu gerekçesiyle bulunduğu yerden henüz kaldırılmadı.