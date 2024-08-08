Pendik'te İETT otobüsünün binaya çarptı: Binanın kolonları için güçlendirme çalışması

Pendik'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü berber dükkanına girdi. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.  4 katlı binanın kolonları otobüsün çekilmesi için güçlendirildi.

Pendik'te İETT otobüsünün binaya çarptı: Binanın kolonları için güçlendirme çalışması

B.D. idaresindeki İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken önce Salih Ç. yönetimindeki 3 teker elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Emniyet güçleri, güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı.

Kazada kolonunda hasar oluşan bina tedbiren boşaltıldı, görevliler apartmanın elektrik, su ve doğal gazını kesti.

Sağlık görevlileri, kazada yaralanan Ahsen A, Muzaffer O, Kerim Ç, Berrak Ç, Salih Ç ve Mevsim E'yi hastaneye kaldırdı.

ÇÖKME TEHLİKESİ

Bu arada, kazanın meydana geldiği cadde çift yönlü olarak trafiğe kapalı tutuluyor.

İETT otobüsünün çarptığı binanın bir ve 2'inci katlarında çatlaklar oluşurken, apartmana çarpan otobüs ise binanın çökme tehlikesi olduğu gerekçesiyle bulunduğu yerden henüz kaldırılmadı.

Pendik'te İETT otobüsünün binaya çarptı: Binanın kolonları için güçlendirme çalışması - 1

Otobüsün çarpması sonucu kolonu hasar gören binanın kolonları demirlerle sağlamlaştırılarak otobüsün çekilmesi için çalışmalara başlandı.

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