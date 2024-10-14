Pendik'te inşaat yangını

İstanbul Pendik'te bi inşaatın çatısında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Pendik'te inşaat yangını

, saat 14.30 sıralarında Yeni Mahalle, Sardunya Sokak'taki 8 katlı inşaatın çatısında çıktı.

Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangında alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında inşaatın çatısı büyük çapta hasar gördü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kredi kartı hizmet bedeli hakkında bilmeniz gerekenler

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...