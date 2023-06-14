Pendik'te "intikam" cinayeti: Kulağımı ısırdı

KULAĞINI ISIRDIĞI İÇİN İNTİKAM ALMAK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Polis güvenlik kamera görüntülerinden kimliğini tespit ettiği saldırgan Özkan A.’yı gözaltına aldı. Ağabeyi Özkan A.'nın kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Hakan A.’da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada, Özkan A.’nın bir süre önce Ömer Coşkun ile kavga ettiği belirlendi. Bu kavga sırasında Ömer Coşkun’un kulağını ısırmasını hazmedemeyen Özkan A.’nın saldırıyı intikam amacıyla planladığı tespit edildi.



Polisteki işlemleri tamamlanan Özkan A. ile Hakan A. adliyeye sevk edildi.