Pendik'te "intikam" cinayeti: Kulağımı ısırdı

İstanbul Pendik'te bir ilaç firmasında şoför olarak çalışan Ömer Coşkun, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı, saldırgan olayın ardından kaçtı.
Kalbinden ve bacağından yaralanan 46 yaşındaki Coşun ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
AİLESİ DURUMU ÖĞRENİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Sesleri duyup dışarıya çıkan mahalle sakini Yaşar Balcı, "Bahçede oturuyorduk. Önce bağırma sesi duyduk. Çocuklar koşuşturmaya başlayınca olay yerine gittik. Ömer beyin yerde yattığını gördüm. İntihar ettiğini sandım önce, sorduğumda ayağından ve kalbinden bıçaklandığını söylediler. Durumu baya ağırdı. İlk müdahalesini yapıp kanamayı durdurmaya çalıştı arkadaşlar. Hemen ambulansı aradık. Sağlık ekipleri geldi ama durumu baya ağırdı. Çok kan aktı, kan kaybediyordu. Hareketsiz yatıyordu. Ailesi durumu öğrenince sinir krizi geçirdi. Mahallede büyük panik yaşandı. Makam şoförü olduğunu söylüyorlar" dedi.
GÜVENLİK KAMERA KAYITLARIYLA TESPİT EDİLDİ
Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, saldırganın olayın ardından kaçtığı güzergahlardaki kamera kayıtlarını inceleyerek adresini tespit etti.
Adresteki evin bahçesinde yapılan aramada bir tabanca ile siyah renkli bere ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet siyah saplı ekmek bıçağı ele geçirildi. Saldırganın bahçeye girdiği ve bahçeden çıktığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
KULAĞINI ISIRDIĞI İÇİN İNTİKAM ALMAK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Polis güvenlik kamera görüntülerinden kimliğini tespit ettiği saldırgan Özkan A.’yı gözaltına aldı. Ağabeyi Özkan A.'nın kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Hakan A.’da polis ekipleri tarafından yakalandı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada, Özkan A.’nın bir süre önce Ömer Coşkun ile kavga ettiği belirlendi. Bu kavga sırasında Ömer Coşkun’un kulağını ısırmasını hazmedemeyen Özkan A.’nın saldırıyı intikam amacıyla planladığı tespit edildi.
Polisteki işlemleri tamamlanan Özkan A. ile Hakan A. adliyeye sevk edildi.
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