Pendik'te iş kazası: İşçinin makineye sıkışan eli koptu

İstanbul Pendik'te kalıp imalatı yapan bir iş yerinde meydana gelen kazada işçinin eli koptu.

Pendik'te iş kazası: İşçinin makineye sıkışan eli koptu

Pendik Güllübağlar Mahallesi Memlük Sokak üzerinde bulunan bir kalıp imalatı üzerine çalışan bir iş yerinde baskı makinesinde bir işçinin eli sıkıştı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kadın elinin sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Eli kopan kadın ambulansa bindirilerek Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın gerçekleştiği yerde güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. 

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