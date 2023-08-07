Pendik’te kaçak silah ticaretine suçüstü

İstanbul’un Pendik ilçesinde kaçak silah ticareti yapıldığı belirlenen bir depoya baskın düzenlendi. Baskında, silah ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler suçüstü yakalanırken, çok sayıda silah ele geçirildi.

Pendik’te kaçak silah ticaretine suçüstü

Pendik’te bir depoya kaçak ticareti baskını gerçekleştirildi.

Pendik Bahçelievler Mahallesi’nde kaçak silah ticareti yapıldığını belirleyen ekipler, depo olarak kullanıldığı tespit edilen adresi takibe aldı. Dün saat 17.30 sıralarında F.A. isimli şüphelinin geldiği ve silah satıcısı olan A.T.’den malzeme aldığı sırada depoya operasyon düzenlendi.

Pendik’te kaçak silah ticaretine suçüstü - 1

Yapılan operasyonda şüpheliler suçüstü yakalandı. Depoda yapılan aramada, 19 adet uzun namlulu av tüfeği, 24 adet pompalı tüfek, 8 adet dipçik tutmacı, 10 adet pompalı tüfek aparatı, 4 adet pompalı tüfek nişangahı ve 2 bin 500 lira para ele geçirildi.

Şüphelilerden F.A.’ya  2 bin 864 lira idari para cezası uygulanırken, A.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

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