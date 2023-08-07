Pendik’te kaçak silah ticaretine suçüstü

Yapılan operasyonda şüpheliler suçüstü yakalandı. Depoda yapılan aramada, 19 adet uzun namlulu av tüfeği, 24 adet pompalı tüfek, 8 adet dipçik tutmacı, 10 adet pompalı tüfek aparatı, 4 adet pompalı tüfek nişangahı ve 2 bin 500 lira para ele geçirildi.



Şüphelilerden F.A.’ya 2 bin 864 lira idari para cezası uygulanırken, A.T. hakkında adli işlem başlatıldı.