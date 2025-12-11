Pendik'te kadın cinayeti. Hilal'i eski eşi öldürdü

11.12.2025 14:21

Pendik'te kadın cinayeti. Hilal'i eski eşi öldürdü
İstanbul'un Pendik ilçesinde, evinde eski eşinin saldırısına uğrayan 32 yaşındaki Hilal Aktepe yaşamını yitirdi.

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

 

İstanbul'un Pendik ilçesi Orhangazi Mahallesi Pınarlı Sokak'ta Hilal Aktepe'nin (32) yaşadığı eve, ihbar üzerine polis ekipleri gitti.

 

Ekipler eve girdiklerinde, vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olan Aktepe'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

 

Olayın ardından aracıyla kaçtığı tespit edilen Aktepe'nin eski eşi N.S.D. yakalandı.

 

KATİL ZANLISI ESKİ EŞİN 5 SUÇ KAYDI VAR

 

Şüphelinin 5 suç kaydının olduğu, 15 Haziran 2020 tarihinde hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

 

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

