Pendik'te kadın cinayeti. Hilal'i eski eşi öldürdü
11.12.2025 14:21
AA
İstanbul'un Pendik ilçesinde, evinde eski eşinin saldırısına uğrayan 32 yaşındaki Hilal Aktepe yaşamını yitirdi.
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.
İstanbul'un Pendik ilçesi Orhangazi Mahallesi Pınarlı Sokak'ta Hilal Aktepe'nin (32) yaşadığı eve, ihbar üzerine polis ekipleri gitti.
Ekipler eve girdiklerinde, vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olan Aktepe'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Olayın ardından aracıyla kaçtığı tespit edilen Aktepe'nin eski eşi N.S.D. yakalandı.
KATİL ZANLISI ESKİ EŞİN 5 SUÇ KAYDI VAR
Şüphelinin 5 suç kaydının olduğu, 15 Haziran 2020 tarihinde hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.