Pendik'te kadına saldırıda çocuğa taciz iddiası

İstanbul'un Pendik ilçesinde M.K. isimli kadın, bir önceki eşinden olan kızı B.B.'ye, eşi M.K.'nın cinsel tacizde bulunduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

Daha sonra evli çift çocuklarıyla sokağa çıkarak tartışmaya devam etti. Eşini sokak ortasında döven M.K.'yı gören ve sesleri duyan mahalleli, kadının, 'Eşim çocuğumu taciz ediyor' diye bağırması üzerine adama saldırdı.

Yakındaki apartmanda oturan bir kadın evinin penceresinden o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yoldaki başka bir kadın yerdeki M.K.'ya yardım etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, daha sonra grubun içerisinden birinin müdahalesi ile uzaklaştırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri karısını darbeden M.K.'yı hastaneye kaldırdı.



"KIZIMA CİNSEL TACİZDE BULUNDU"



Darbedilen M.K. ve kızı B.B. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. M.K. polise verdiği ifadesinde bir önceki eşinden olan B.B. isimli kızına, şu anki eşinin cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

B.B. isimli kızın ifadesinde ise üvey babası M.K.'nın 2021 yaz aylarında Ankara'da yaşarken kendisine zorla cinsel tacizde bulunduğunu belirttiği, bu yüzden evde yalnız kalmak istemediği için annesine konuyu anlattığı öğrenildi.



SERBEST BIRAKILDI



Karısını ve çocuğunu döven üvey baba M.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.K., "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.



Görgü tanığı Zafer Kelleş, "Kadın dışarıda bağırıyormuş. 'Sen yaptın sen yaptın' diye tabi böyle devam ederek aşağıya doğru sürükleniyor. Taciz iddiası var. Gençler darbediyor adamı. Ondan sonra polis gelip, alıp götürüyor. Kadının durumu perişan haldeydi." dedi.



Nuri Başkurt, "Gece 23.30 ve 00.00 civarındaydı. Biz dışarıda bir gürültü duyduk. Balkonun camına çıktığımızda burada bir kalabalık olduğunu, bir bayan ve bir erkeğin yerde yattığını birbirine vurduklarını gördük. Biz yaklaşık 45 senedir bu mahalledeyiz. Kişileri tanımıyoruz" diye konuştu.