Pendik'te kadına şiddet uygulayan şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün sosyal medya ve bazı basın yayın kuruluşlarında bir kadını darbeden ve silah zoruyla otomobile bindiren kişiyle ilgili görüntülerin incelendiği ve araştırma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Olayın 27.03.2023 tarihinde Pendik ilçesinde meydana geldiği belirlenmiş, görüntülerdeki mağdur S.B. (39) isimli kadın şahsa saldıran şüphelinin erkek arkadaşı A.Y. (32) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.