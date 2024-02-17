Pendik'te kaymakamlık lojmanına silahlı saldırı

Pendik Kaymakamlığı lojmanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Pendik'te kaymakamlık lojmanına silahlı saldırı

Pendik Kaymakamlığı lojmanındaki polis noktasına motosikletli kişilerce silahla ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, Batı Mahallesi'ndeki Pendik Kaymakamlığına ait lojmanın önüne motosikletle gelen kasklı iki saldırgan, buradaki polis noktasına silahla ateş açtı.

Saldırganlar, polisin karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Pendik'te kaymakamlık lojmanına silahlı saldırı - 1

Polis ekipleri, yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgede şüpheli motosiklet ve kişilere yönelik çalışma başlattı.

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