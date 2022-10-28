Pendik’te koca dehşeti: Eşini öldürdü, çocuklarını arayıp intihar etti

İstanbul Pendik'te yaşayan 65 yaşındaki Fadime Çiftçi, küçük oğlunun evine ziyarete gitti. Kadını, bir süredir problem yaşadığı 67 yaşındaki kocası konuşma bahanesiyle evine geri çağırdı. Eşinin evine giden Fadime Çiftçi, evde eşi Yüksel Çiftçi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Eşi tarafından öldürülen Fadime Çiftçi

Eşini öldüren adam daha sonra çocuklarını arayarak ‘annenizi öldürdüm’ dedi. Çocuklarıyla yaptığı konuşmasını sonlandırdıktan sonra, aynı silahla kendisini vurdu. Şahıs, yaralı olarak kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



"İKİSİ DE MAHALLEMİZİN BÜYÜKLERİNDENDİ, ELLERİNDE BÜYÜDÜK"



Mahalle sakinlerinden Lütfü Doğan, “Kocası karısını öldürmüş, sonra da kendisine sıkmış. Babası oğlunu aramış, kendisine sıkmadan önce. ‘Gelin annenizi alın’ demiş. O arada kendisini de silahla vurmuş” dedi.



Muhammed Yusuf Acukcu ise, “İkisi de mahallemizin büyüklerindendi. İkisinin de ekmeğini yedik, elinde büyüdük. Böyle bir şey beklemiyorduk. Çok üzüldük. Bir anlık cinnet demek ki” şeklinde konuştu.