Pendik'te koca vahşeti: Ukrayna uyruklu eşini öldürüp, intihar etti

Akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak'ta meydana gelen olayda, Ukrayna uyruklu Olha Erdem isimli kadın, iddiaya göre kocası Nihat Erdem tarafından evlerinin mutfağında bıçaklanarak öldürüldü. Nihat Erdem, daha sonra oturma odasında silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi.



KOMŞULARI TARTIŞMA SESİNİ DUYARAK YAKINLARINI ARADI



Tartışma seslerini duyan çiftin komşuları, endişelenerek Erdem ailesinin yakınlarına haber verdi. Akşam saatlerinde eve gelen aile yakınları, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımı ile içeri girdi. Evin içerisinde Olha ve Nihat çiftinin cansız bedenleriyle karşılaşan akrabaları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin 5 saat süren çalışmalarının ardından Erdem çiftinin cansız bedenleri Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgi soruşturması sürüyor.