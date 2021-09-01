Pendik'te köpeğe mermi yağdırdı, seken mermi 10 yaşındaki çocuğa isabet etti

Pendik'te bir kişi havladığı iddiasıyla köpeğe mermi yağdırdı. Olayda mermilerden biri isabet eden 10 yaşındaki çocuk da yaralandı.

Geçtiğimiz cuma akşamı Pendik'in Sapanbağları Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili iddiaya göre, sokaktan geçen emekli polis memuru S.Ç.'ye, "Zeyna" isimli sokak köpek havladı. S.Ç. de bunun üzerine silahını çıkararak köpeğe 5 el ateş etti.

Bu sırada sokakta oyun oynayan çocuklar korkarak kaçtı. Seken mermilerden biri 10 yaşındaki Ayşe Sağır'ın koluna isabet etti. Yaralanan Ayşe Sağır en yakın hastaneye giderek ayakta tedavi olurken, yaralı köpek de Pendik'te veterinere götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, köpeğin ve çocuğun yaralanmasına neden olduğu öne sürülen S.Ç.'yi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç.'nin mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

"ZEYNA ADAMA HAVLAYINCA, ADAM SIKTI"



Olay gününü anlatan Ayşe Sağır, "Koluma kurşun geldi. Biz burada arkadaşlarımızla oyun oynuyorduk. Zeyna da bizimle geliyordu. Zeyna adama havlayınca, adam sıktı. Ben de kaçarken kurşun bana geldi. Burası kalabalıktı" dedi.



"SİLAH SESİ İLE DIŞARI ÇIKTIĞIMDA ÇOCUĞUMUN VURULDUĞUNU DUYDUM"



Anne Münevver Sağır ise, "Silah sesi ile dışarı çıktığımda çocuğumun vurulduğunu duydum. Ama köpeğe açılan ateşten yorgun mermi isabet etmiş. Köpeğin vurulduğunu öğrendik. Köpek ise 3-4 saat süren bir ameliyat oldu. Burada park olduğu için çocukların içinde yaşandı olay. Köpek havlayınca o da yanındaki silahı çıkartıp ateş etmiş" ifadelerini kullandı.

VETERİNER DARICI: ''EN KISA ZAMANDA TABURCU OLACAK''



Köpeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Muhammet Darıcı, "Geldiğinde durumu kritik bir halde değildi. Bu bizim en güzel şanslarımızdan biri. Vücudunda özellikle göğüs ve boyun kısmında 5 adet kurşun giriş yarası vardı. Antibiyotik tedavisi alıyor. Şu an keyfi gayet yerinde. En kısa zamanda taburcu olacak ve sevdiklerinin yanına dönecek" diye konuştu.