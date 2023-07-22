Pendik'te korku dolu anlar: Kız arkadaşıyla kavga edip, evi ateşe verdi

Site sakini Yakup Demir, "Kadınla erkek arasında bir problem var. Zaten önceden de problemleri varmış. Bizim bu aileyi evde tutma nedenimiz engelli bir çocuk olması. Biz daha önce de ikaz ettik. Bu hale geleceğini nereden bilelim. Bu ikinci tartışmaları, polis ilk tartışmada uyardı. Bizden özür dilediler. Bir daha yapmayacağız dediler" şeklinde konuştu.

Site yöneticisi Turgay Şentürk, "Ben site yönetiminin önünde oturuyordum. Kadın ağlayarak çıktı, gitti. Biz kadını getirdik. Şimdi poliste" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.