Pendik'te maganda kurşununun hedefi oldu: Boynundan girdi ağzında kaldı

Pendik'te arkadaşlarıyla dondurma almaya giden 17 yaşındaki genç, cadde üzerinde seyir halinde oldukları aracın içerisinden rastgele açılan maganda kurşununun hedefi oldu. Kurşun 17 yaşındaki gencin boynundan girip ağzında kaldı. Ateş açan şüpheliler ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Pendik'te maganda kurşununun hedefi oldu: Boynundan girdi ağzında kaldı

Velibaba Mahallesi'nde 17 yaşındaki Aykan Yazar arkadaşıyla birlikte dondurma yemeye gitti.

Yazar evine döndüğü sırada, aracıyla seyir halindeyken havaya ateş açarak ilerleyen kimliği belirsiz bir magandanın kurşununun hedefi oldu.

Kurşun Yazar’ın ensesinden girerek ağzında kaldı. Şans eseri hayatta kalan Aykan Yazar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile ekipleri ile hastaneye kaldırıldı.

Aykan Yazar ve ailesi saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri ise kimliği belirsiz magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Pendik'te maganda kurşununun hedefi oldu: Boynundan girdi ağzında kaldı - 1

Maganda kurşununun hedefi olan Aykan Yazar, “Arkadaşlarımla birlikte dondurma almaya gitmiştik. Dönüş yolunda sesleri duydum. Havaya ateş açan magandanın kurşunu bana isabet etti. O saatte sokakta kimse yoktu. Olay sonrası durmadan uzaklaştılar. Yetkililerin bu şahısları yakalamalarını istiyorum. Bugün bu olay benim başıma geldi, yarın bir başkasının da başına gelebilir” diye konuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

Osman Kavala için yeni karar

Osman Kavala için yeni karar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...