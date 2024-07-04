Pendik'te maganda kurşununun hedefi oldu: Boynundan girdi ağzında kaldı

Aykan Yazar ve ailesi saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri ise kimliği belirsiz magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Maganda kurşununun hedefi olan Aykan Yazar, “Arkadaşlarımla birlikte dondurma almaya gitmiştik. Dönüş yolunda silah sesleri duydum. Havaya ateş açan magandanın kurşunu bana isabet etti. O saatte sokakta kimse yoktu. Olay sonrası durmadan uzaklaştılar. Yetkililerin bu şahısları yakalamalarını istiyorum. Bugün bu olay benim başıma geldi, yarın bir başkasının da başına gelebilir” diye konuştu.