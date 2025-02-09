Pendik'te motokuryeler meslektaşları için toplandı

"TAKSİCİ ARKADAŞA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"



Balta, "Olayın içindeki taksici arkadaşa da çok teşekkür ediyoruz. O taksici arkadaş orada o kişiye anahtarını kapatması için, gaza bir daha yüklenmeyerek o arkadaşı öldürmemesi için bir müdahalede bulunmuş. Ona da çok teşekkür ederiz. Bundan hemen 5 dakika öncesinde, 150 metre ileride bu araç, bizim arkadaşa zaten aynasına bakmayarak çarpıyor. Yere düşürüyor ve motorunda bir hasar cereyan ediyor. Bu hasarla birlikte tutanaklara geçilmesi için polisin de gelmesini ve tutanaklara bu şekilde kayıtların yapılmasını istiyor. Bununla birlikte araç sürücüsü maalesef hiçbir şekilde buna yanaşmayıp, gaza basıp devam ediyor. İkinci kez tekrar düşürüyor bu arkadaşı. İnsanların sağduyulu olarak motorlulara öncelik vermesini istiyoruz. Dikiz aynalarına bakmalarını istiyoruz. Lütfen insanların biraz daha duyarlı, mantıklı, vicdanlı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.