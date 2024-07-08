Pendik'te otomobil alev alev yandı

Pendik, sahil yolunda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Pendik'te otomobil alev alev yandı

Pendik'te seyir halindeki bir otomobil bir anda alev aldı.

İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 23.00 sularında Pendik sahil yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre seyir halindeki 06 VZ 752 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Otomobilin kısa sürede alev topuna dönmesiyle sürücü otomobili emniyet şeridine çekerek araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Pendik'te otomobil alev alev yandı - 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD'deki Türk toplumu ile buluştu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD'deki Türk toplumu ile buluştu

Evine giderken sokakta silahlı saldırıda öldürüldü

Evine giderken sokakta silahlı saldırıda öldürüldü

Eşiyle sorun yaşayan adam, TEM'te arabaların önüne atladı

Eşiyle sorun yaşayan adam, TEM'te arabaların önüne atladı

İzmir'de dehşet: Kız arkadaşıyla görüşen kişiyi öldürüp, cesedin başında polisi bekledi

İzmir'de dehşet: Kız arkadaşıyla görüşen kişiyi öldürüp, cesedin başında polisi bekledi

Polisten kaçarken devirdikleri motosiklete tren çarptı: 2 yaralı

Polisten kaçarken devirdikleri motosiklete tren çarptı: 2 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...